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İki katlı işyeri alevlere teslim oldu

İstanbul, Ümraniye’de iki katlı bir seramik atölyesinde saat 04.20 sularında yangın çıktı.

İHA | 07.05.2019 - 05:56..
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Ümraniye, Günaydın Sokak da bulunan iki katlı seramik atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının çevre binalara sıçramaması için vatandaşlar kovalarla su taşıyarak engelledi.

İki katlı işyeri alevlere teslim oldu

GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Ümraniye ve Çengelköy’den gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldığı yangında atölyede maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay yerine tedbir amacıyla sağlık ekipleri sevk edildi.

İki katlı işyeri alevlere teslim oldu

YAVRU KÖPEK SON ANDA KURTARILDI

Atölyede çıkan yangında mahsur kalan yavru bir köpek itfaiye ekipleri tarafından alevlerin içerisinden sağ olarak çıkarıldı.

İki katlı işyeri alevlere teslim oldu

Yangın anında çevre binalarda yaşayan vatandaşların ifadelerine göre yangın esnasında atölyede kimse yoktu. Yanan iş yerinin bir seramik atölyesi olduğunu belirten vatandaşlar, itfaiye ekibinin çalışmalarını izledi.

İki katlı işyeri alevlere teslim oldu

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