İki kez koronavirüse yakalanan hemşire iyileşti

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde görevli olan 32 yaşında hemşire İlknur Kellenci, 17 Mart’ta Türk vatandaşlarını Belçika’dan Türkiye’ye getiren ekipte gönüllü olarak yer aldı.

Bu çalışmasının ardından baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Kelleci’ye, koronavirüs teşhisi kondu.

6 gün hastaneden tedavi gören hemşire, daha sonra tedavisine evinde devam etti.

İKİNCİ KEZ VİRÜSE YAKALANDI

Kelleci, tam iyileştiğini düşündüğü günlerde ise ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Mücadeleden yılmayan İlknur Hemşire dün hastalığı yendi ve negatif sonuca ulaştı. Kelleci, şimdi iki çocuğu ve eşiyle sağlıklı günlerinin tadını çıkarmaya başladı.

"TAM İYİLEŞTİM DEDİM TEKRAR BAŞLADI"

Hemşire İlknur Kelleci, “Tam ‘iyileştim’ dediğim anda tekrardan bende semptomlar baş göstermeye başladı. Tekrardan sağlık kuruluşuna başvurdum. Bu kez 6 gün evde ilaçlarımı kullandım. O tedaviden sonra tekrar test yapıldı, negatif çıktı. Artık çok şükür tamamen atlattım bu süreci. Dün itibarıyla negatife döndü.” dedi.

EŞİ VE ÇOCUKLARINA BULAŞMADI

İlknur Kelleci, eşi ve çocuklarının sağlık durumu ile ilgili ise “Onlarda hiçbir semptom olmadı. Mümkün olduğunca izole olmaya çalıştım. Ama çocuklar bunu çok anlamıyorlar. Sürekli gelmek istiyorlar. Eşim aramızda aracı oldu. Çok şükür Allah’a onlarda bir sıkıntı olmadı. Bu da takdiri ilahi diyoruz. Odamı ayırdım, kapıdan içeriye girmelerini yasakladım, ‘Anneciğim hayır gelmiyoruz, iyileşene kadar dikkat etmemiz gerekiyor’ dedim. Kızım sürekli, ‘Anneciğim sana kahve yaptım, en azından bırakayım’ diyerek yanıma geld.i” şeklinde konuştu.

"MORAL İNANILMAZ ÖNEMLİ”

Kelleci, “Moral inanılmaz önemli. Ben sevdiklerimden, arkadaşlarımdan ailemden destek alarak, moral bularak bunu kolay bir şekilde atlattım. Bir de duaların gücüne inanılmaz inanan bir insanım." ifadelerini kullandı.