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İki kişinin dövdüğü Ares öldü

Antalya'da bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla kızın babası ile erkek kardeşi tarafından dövülen ve 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen, sosyal medya fenomeni Ares, hayatını kaybetti.

DHA | 19.02.2020 - 10:14..
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Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan 18 yaşındaki Şehmuz Özdemir, Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu.

Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti.

İki kişinin dövdüğü Ares öldü

DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, 14 yaşındaki kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darbettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba ve oğlu, mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.

İki kişinin dövdüğü Ares öldü

SABAHA KARŞI HAYATINI KAYBETTİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 günlük tedavisi sonrası 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Şehmuz Özdemir, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Yakınları, hastanedeki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Şehmuz Özdemir'in cenazesini teslim alacak.

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