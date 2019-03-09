İki köpek kafasını sıkıştırdı, itfaiye kurtardı

İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir sitenin bahçesinde dolaşan iki köpek, sitenin çevresindeki demir korkuluklara doğru yöneldi. Burada kafalarını sıkıştıran sevimli köpekler, korkuluk demirinden kurtulamayınca, havlamaya başladı. Sesleri duyan vatandaşlar da durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kafası demir korkuluklara sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı İZLE

EKİPLER HASSAS ÇALIŞTI

Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, köpekler için harekete geçti. Köpeklerin canını acıtmamak için yoğun çaba sarf eden ekipler, iki sevimli köpeğin kafasını sıkıştığı demir korkuluklardan kurtardı.