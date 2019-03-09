taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44395
Euro
6.118
Altın
1300.1
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.579

İki köpek kafasını sıkıştırdı, itfaiye kurtardı

Beylikdüzü’nde iki sevimli köpek, dolaştıkları sitenin çevresindeki demir korkuluklara kafalarını sıkıştırdı. Köpeklerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

İHA | 09.03.2019 - 16:51..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir sitenin bahçesinde dolaşan iki köpek, sitenin çevresindeki demir korkuluklara doğru yöneldi. Burada kafalarını sıkıştıran sevimli köpekler, korkuluk demirinden kurtulamayınca, havlamaya başladı. Sesleri duyan vatandaşlar da durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kafası demir korkuluklara sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı İZLE

EKİPLER HASSAS ÇALIŞTI

Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, köpekler için harekete geçti. Köpeklerin canını acıtmamak için yoğun çaba sarf eden ekipler, iki sevimli köpeğin kafasını sıkıştığı demir korkuluklardan kurtardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Taksim'de feministler ezanı ıslıkladı

Taksim'de feministler ezanı ıslıkladı

748
Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

195
Mikrofon açık unutuldu: CHP'liler müezzine hakaret etti

Mikrofon açık unutuldu: CHP'liler müezzine hakaret etti

261
Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktı

Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktı

413
Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

78
HDP'li vekiller polise saldırdı

HDP'li vekiller polise saldırdı

208
10 soruda Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasının nedeni

10 soruda Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasının nedeni

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir