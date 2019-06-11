İki kovanla hobi olarak başladı, 14 kişiye işveren oldu

Çiftlikköy ilçesine bağlı Çukurköy'de ikamet eden 28 yaşındaki Ramazan Özdemir, bilgisayar programcılığı bölümünden mezun oldu ancak bunun yerine tarım ve hayvancılıkla uğraşmayı seçti.

Özdemir, 2008'de iki kovanla arıcılıkla hobi olarak ilgilenmeye başlayıp zamanla kovan sayısını artırdı. 2016'da "Genç Çiftçi Projesi" desteğiyle 50 kovan daha alan Özdemir, 100 kovana ulaştı.

14 İŞÇİSİYLE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİYOR

Aradan geçen üç yılda kovan sayısını 225'e çıkaran Yalovalı genç, kestane ve ıhlamur balı üretimiyle yetinmeyip üretimi çeşitlendirmek için de 35 dönüm alanda tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirmeye başlayıp 14 kişi istihdam etti.

Ramazan Özdemir, hobi olarak yaptığı işi zevkli bulduğunu ve geliştirmek istediğini söyledi.

Arıcılıkta bal, polen ve propolis gibi değerli ürünler elde ettiğini belirten Özdemir, Genç Çiftçi Projesi'yle işi profesyonel bir hale getirdiğini anlattı.

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ İLE 225 KOVANA SAHİP OLDU

Özdemir, 150'si bir yerde, 75'i başka bir yerde olmak üzere 225 kovanı bulunduğu bilgisini vererek, şöyle devam etti:



"Gezgincilik de yapıyorum, burada sabit arıcılık da yapıyorum. Flora olarak çok zengin bir yerdeyiz. Amatörce başladığımız bu işte şu anda profesyonelleştik. Arı zehri haricinde bütün ürünleri alabiliyorum. 2016 senesine kadar 45-50 kovan kadar arım vardı. 2016 senesinde Genç Çiftçi Projesi'ni duydum. 50 kovan kadar bir hibe aldım. Ona da takviye ile 225 taneye kadar kovanı çoğalttım. Proje önümü çok hızlı bir şekilde açmış oldu."





KİLOSU 80-90 LİRA ARASINDA

Geçen sene hüsrana uğradıklarını vurgulayan Özdemir, 2,5 ton beklerken 700-800 kilogram bal aldığını söyledi. Bu yıl beklentisinin yaklaşık 4,5 ton olduğunu anlatan Özdemir, balın kilogramının 80-90 liradan alıcı bulduğunu aktardı.

Hedefinin bin kovana ulaşmak olduğunu söyleyen Özdemir, arılara takviye olması için tıbbi ve aromatik bitki işine de girdiğini ve bu sayede aktarlara ürün hazırladığını belirtti.

Bu iş için yanında 14 kişinin çalıştığını ifade eden Özdemir, "Aromatik bitki olarak limoni melisa, ada çayı ve hatme, biberiye ile ekinezya ekilecek. Ayrıca görünüş amaçlı lavanta yaptık. Ektiğimiz yerler tam verime gelirse 1 milyon liranın üzerinde kazanç bekliyoruz. Doğaya faydamız var. Ayrıca bunları bitkisel çay olarak da kullanabiliyoruz. Yağları çıkarılabilir. Onun yanı sıra suyu çıkarılabilir. Birçok üründe fayda sağlanıyor." dedi.

Özdemir, hazırlıklarını tamamlandığında 130 dönümde tıbbi ve aromatik bitki yetiştireceğini kaydetti.

1 MİLYON LİRALIK KAZANÇ BEKLİYOR

Ekilen alanın büyüklüğü 130 dönüme çıktığında kazancın da üçe katlanacağına dikkati çeken Özdemir, şöyle konuştu:

"Hedefimiz büyük. Köylüye fidelerini veriyoruz, alma garantisi veriyoruz. Şu anda en büyük hedefimiz köyü kalkındırmak, ülkeye biraz daha katkı yapmak. 1 milyon lirayı 35-40 dönümlük bir yerden bekliyoruz. Söylediğimiz rakamlar en alttan, toptan rakamlar. Dükkanlarda satışı 4-5 kat daha artıyor. 2,5 ton civarında bal alırsak 120 bin lira üzerinde bir rakam bekliyoruz. Bunun yanı sıra 1,5-2 ton da polen alırsak ve propolis eklense 200-250 bin liraya kadar bir rakama çıkar diye tahmin ediyoruz."