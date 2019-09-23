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İki otomobil çarpıştı, bekleyen yaya son anda kurtuldu

Bolu’da, D-100 kara yolunda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında, yayaların otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne yansıdı.

İHA | 23.09.2019 - 12:51..
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Bolu’da, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlandı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, YAYA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yayınlanan görüntülerde kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana geldiği bir kez daha gözler önüne serildi. Bolu'dan 2 kaza anının yer aldığı görüntülerde en dikkat çekici olan D-100 kara yolunun YSE kavşağı mevkisinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza oldu.

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SON ANDA KURTULUŞ

Kazada, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobile, başka bir otomobilin yan yoldan kontrolsüz bir şekilde gelerek çarptığı anda, yaya geçidinden karşı tarafa geçmeye çalışan bir vatandaşın son anda aracın altında kalmaktan kurtulması yer aldı.

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