İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı

1 Motor tutkusu olan aile Konya Enduro Fest 2019 Yarışları için Konya'ya gelen 5 kişilik Akkaya ailesi, büyük bir heyecanla motor sporu yapıyor.

2 Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın dinleme süresinin bittiğini ve Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını duyurdu.

3 Kudüs Şairi Nuri Pakdil'in hayatı Türk Edebiyatı’nda Kudüs Şairi olarak özel bir yer edinen Yedi Güzel Adam’dan biri Nuri Pakdil’in hayat hikâyesidir…

4 Nuri Pakdil kimdir Türk Edebiyatı’nda Kudüs Şairi olarak özel bir yer edinen Yedi Güzel Adam’dan biri Nuri Pakdil’in hayat hikâyesidir…

5 Zindashti'nin kızının davasında karar: 9 sanığa tahliye Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Zindashti'nin kızı ve şoförünün, cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

6 Fuat Oktay: Güvenli bölgeye hedef 2 milyon Suriyeli Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgeye, 2 milyon Suriyelinin yerleştirileceğini söyledi.