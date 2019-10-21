taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8515
Euro
6.5234
Altın
1484.39
Borsa
97324
Gram Altın
279.231
Bitcoin
47963.61

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA | 21.10.2019 - 18:44..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa’da Orhaneli ilçesinde, yolun meyilli olması sebebiyle birbirini fark etmeyen Halil İbrahim Eren’in kullandığı 16 AAR 515 plakalı otomobil ile Engin B. idaresindeki 16 N 3447 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Kazada 16 ARR 515 plakalı otomobilin sürücüsü Eren olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü Engin B. ile araçlarda bulunan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, hayatını kaybeden Eren’in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

181
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la görüşebilir iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la görüşebilir iddiası

220
Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

145
Pentagon ABD birliklerinin bölgede kalabileceğini duyurdu

Pentagon ABD birliklerinin bölgede kalabileceğini duyurdu

115
Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

67
Tunç Soyer: Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım

Tunç Soyer: Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım

1043
Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

211
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir