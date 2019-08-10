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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Meydana gelen ve iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İHA | 10.08.2019 - 21:33..
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Düzce Yığılca Karayolu Aksu mevkisinde akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

Recep Akıncı idaresindeki 41 KP 767 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belli olmayan 06 GD 6266 plakalı otomobil Yığılca karayolu Aksu köyü mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazaya karışan otomobillerden biri yol kenarında bulunan şarampole düştü.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

1 ÖLÜ 5 YARALI

Kazada 41 KP 767 plakalı otomobilde bulunan Recep Akıncı (23) hayatını kaybederken araç içinde bulunan sürücü Recep Akıncı, Ferdi İnci, Fevzi İnci ile diğer otomobilde bulunan sürücü ve ismi henüz belli olmayan 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araç içinde sıkışan 1 kişi ise Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Kazayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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