İki otomobil köprü çıkışında çarpıştı: 6 yaralı

1 11 saatten fazla çalışan işçi 1,5 saat mola yapacak Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden geldi. Yüksek Mahkeme, günde 11 saatten fazla çalışan işçilerin 1.5 saat öğle molası yapması gerektiğine hükmetti.

2 Yılbaşında 317 bin 121 personel sahada olacak Sadece İstanbul'da bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 personel görev yapacak.

3 Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız TSK komuta kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız." dedi.

4 Kemal Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul'u engelleyeceğiz İstanbul'un yok edilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, projeyi destekleyenlerin aklını sorguladı.

5 Ozan Tufan'ın yeni kız arkadaşı Bu sezon ortaya koyduğu performansla adeta yeniden doğan Ozan Tufan'ın sırrı ortaya çıktı. Düzenli bir hayat yaşamaya başlayan 24 yaşındaki futbolcunun Rojin Haspolat ile birlikte olduğu öğrenildi.

6 Kız çocuklarıyla şişe çevirmece oynarken taciz etti Burdur'da 5, 9 ve 11 yaşlarındaki üç kız çocuğuna "Sevgilin var mı?", "Memelerin büyüdü mü?" gibi sorular soran şüpheli hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan dava açıldı.