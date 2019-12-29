İki otomobil köprü çıkışında çarpıştı: 6 yaralı

Ş.K (22), yönetimindeki 70 FS 028 plakalı otomobil ile A.M.E (26) idaresindeki 70 ED 440 plakalı otomobil Karaman Gevher Hatun Mahallesindeki Piri Reis Köprülü kavşak çıkışında kafa kafaya çarpıştı.
Vatandaşların kazayı 112 çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
6 KİŞİ YARALANDI
Kaza yerine varan polis ekipler, tedbir amaçlı köprüyü iki yönden trafiğe kapattı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan H.İ.Ö (24), M.Y. (24), H.A.E (27) ve 8 aylık C.E., yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından köprü, yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.