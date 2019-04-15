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İki patates çeşidi daha Türk tarımına kazandırıldı

Niğde'de "Saruhan" ve "Niğde Sarısı" adı verilen yerli patates çeşitleri Türk tarımına kazandırıldı.

AA | 15.04.2019 - 13:05..
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İki patates çeşidi daha Türk tarımına kazandırıldı

Niğde'de 2005'ten beri yapılan ıslah çalışmaları neticesinde, yerli 2 patates çeşidi daha tescillendi.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, enstitü binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2005 yılından beri yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde önceki yıllarda 8 yerli patates çeşidinin ülke tarımına kazandırıldığını hatırlattı.

"SARUHAN" VE "NİĞDE SARISI" ADI VERİLDİ

Pırlak, çeşitlerden birine "Niğde Sarısı" diğerine ise "Saruhan" isimlerinin verildiğini aktararak, şunları kaydetti; "İki çeşidimiz de bölgemize uygun, adaptasyon kabiliyetleri ve verimleri oldukça yüksek, yemeklik ve sanayilik çeşitlerdir. Özellikle et rengi koyu sarı olan hem yemeklik hem de kızartmalık parmak çeşitlere uygun Niğde Sarısı'nın üreticilerimiz tarafından büyük tercih göreceğini düşünüyoruz. Yine Saruhan çeşidimiz de yüksek verimli bir çeşidimiz olup yemekliktir. Önümüzdeki dönemde tohumluk üretimine geçildiğinde bu çeşitlerimizin de devreye girmesiyle üreticilerimizin tohum maliyetlerinin oldukça aşağı düşeceğini düşünüyoruz."

İki patates çeşidi daha Türk tarımına kazandırıldı

İki patates çeşidi daha Türk tarımına kazandırıldı

İki patates çeşidi daha Türk tarımına kazandırıldı

İki patates çeşidi daha Türk tarımına kazandırıldı

İki patates çeşidi daha Türk tarımına kazandırıldı

İki patates çeşidi daha Türk tarımına kazandırıldı

İki patates çeşidi daha Türk tarımına kazandırıldı

İki patates çeşidi daha Türk tarımına kazandırıldı

İki patates çeşidi daha Türk tarımına kazandırıldı

İki patates çeşidi daha Türk tarımına kazandırıldı


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