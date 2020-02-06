İki pilot hakkında soruşturma başlatıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen ve 3 yolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2 pilot hakkında soruşturma başlatıldı.

PİLOTLARIN KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK

Başsavcılık, soruşturma kapsamında uçağın Kaptan Pilotu Mahmu A. ve Güney Kore uyruklu Yardımcı Pilot Ferdinant P.'den, alkol ya da uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için kan örneği alınmasını istedi.

Kan örneklerinin, mahkemeden moleküler ve genetik inceleme izni alındıktan sonra da Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi yönünde karar aldı.

CEP TELEFONLARI İNCELENECEK

Savcılık, ayrıca 2 pilotun cep telefonlarına mahkeme kararıyla el konulmasını talep etti.

GÜVENLİK KAMERALARI DA İNCELENECEK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamera görüntüleri ile kule ve pilotlar arasındaki konuşma dökümlerinin de soruşturma dosyasına konulmasını istedi.