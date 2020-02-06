taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9863
Euro
6.5902
Altın
1565.83
Borsa
123417.27
Gram Altın
301.273
Bitcoin
57531.18

İki pilot hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki uçak kazasıyla ilgili iki pilot hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermekten soruşturma başlattı.

DHA | 06.02.2020 - 13:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen ve 3 yolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2 pilot hakkında soruşturma başlatıldı.

PİLOTLARIN KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK

Başsavcılık, soruşturma kapsamında uçağın Kaptan Pilotu Mahmu A. ve Güney Kore uyruklu Yardımcı Pilot Ferdinant P.'den, alkol ya da uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için kan örneği alınmasını istedi.

Kan örneklerinin, mahkemeden moleküler ve genetik inceleme izni alındıktan sonra da Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi yönünde karar aldı.

İki pilot hakkında soruşturma başlatıldı

CEP TELEFONLARI İNCELENECEK

Savcılık, ayrıca 2 pilotun cep telefonlarına mahkeme kararıyla el konulmasını talep etti.

İki pilot hakkında soruşturma başlatıldı

GÜVENLİK KAMERALARI DA İNCELENECEK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamera görüntüleri ile kule ve pilotlar arasındaki konuşma dökümlerinin de soruşturma dosyasına konulmasını istedi.

İlginizi Çekebilir
Mersin'de kıyıya vuran odunları toplamak için yarıştılar
Erdemli ilçesinde sel geldiğini öğrenen vatandaşlar, odun toplamak için dereyle denizin buluştuğu sahile akın etti.
Yunan polisinin dövdüğü göçmenler köy kahvesine sığındı
Edirne'de, Yunanistan polisinin bazılarını darbedip Türkiye'ye gönderdiği göçmenlerden yaralı olanlar, hastanelerde tedavi altına alındı.
Bolu'da kara yolunda heyelan
Sağanağın yol açtığı heyelan nedeniyle Mudurnu-Ankara karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye ulaşan ekipler, ulaşımın açılması için çalışma başlattı.
Van'daki çığ faciasına damga vuran fotoğrafın hikayesi
Van'da bir askerin; şehit olan silah arkadaşından geriye kalan yeleğiyle çalışmaları izlediği kare yüreklere dokundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
379
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
77
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
274
Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı
Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı
134
CZN Burak'ın mekanında cinayet iddiası
CZN Burak'ın mekanında cinayet iddiası
153
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
50
Çinli doktorların mücadelesi devam ediyor
Çinli doktorların mücadelesi devam ediyor
194
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir