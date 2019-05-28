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İki sahte kripto para cüzdanı Google Play Store’dan kaldırıldı

Google, iki sahte kripto para cüzdanı uygulamasını Google Play Store’dan kaldırdığını açıkladı.

DHA | 28.05.2019 - 09:15..
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Kripto paraların günümüzde yaygınlaşmasıyla sanal cüzdanlar da bir hayli popüler hala geldi. Kullanıcıların dijital para göndermek, almak ve bakiyelerini görüntülemelerini sağlamak için kullandıkları ve blok zincirleriyle etkileşime giren bu cüzdanlar, aynı zamanda kripto paraların güvenliğini de sağlıyor.

Kripto para korsanları ise yayınladıkları sahte kripto para cüzdanlarıyla, insanlardan başta bitcoin olmak üzere birçok kripto para hırsızlığı gerçekleştiriyor.

Siber güvenlik şirketi ESET’in raporuna göre, Google Play Store’da birkaç hafta boyunca kullanıma açık olan Coin Wallet ve Trezor Mobile Wallet’ın, sahte kripto para cüzdanları olduğu ortaya çıktı.

kripto paora

KULLANICILARA AYNI CÜZDAN ADRESİ VERİLDİ

Coin Wallet adlı uygulamanın 13 farklı kripto para birimi ve varlığı desteklediği görülürken, buna rağmen uygulamayı indiren bütün kullanıcılara aynı cüzdan adresinin verildiği belirtildi.

Trezor Mobile Wallet uygulamasının da kripto para cüzdanı donanımı Trezor’un ismini kullanarak hizmet verdiği, fakat Trezor’un mobil uygulaması bulunmadığı ve şirketin yakın zamanda piyasaya mobil uygulama sürme planları bulunmadığı vurgulandı.

ESET raporunun ardından Google, söz konusu uygulamaları Google Play Store’dan kaldırdığını açıkladı.

google

Her ne kadar Google'ın kendi güvenlik sistemi olsa da kullanıcıları kandırmaya yönelik birçok uygulama, Play Store'a yüklenebiliyor. Eğer siz de kripto paralarla ilgileniyorsanız,  herhangi bir uygulama indirmeden önce mutlaka araştırma yapmanızı öneriyoruz.

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