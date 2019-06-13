İki tanker saldırıya uğradı, petrol fiyatları fırladı

Dünyadaki petrollerin 5'te 1'inin sevkiyatının yapıldığı Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyinde bulunan Umman Körfezi'nde iki tankere saldırı düzenlendi.

Marshall Adaları bandıralı Norveç’e ait Front Altair gemisi saldırıda batarken, diğer gemi Kokuka Courageous hasar aldı. İran arama kurtarma ekibi de iki tankerde görev yapan toplam 44 mürettebatı kurtardı.

PETROL FİYATLARI FIRLADI

Saldırının ardından bölgede tansiyon yükseldi. İran'ın kendisine uygulanan petrol ambargosu nedeniyle kapatmakla tehdit ettiği Hürmüz Boğazı'nın güneyinde bulunan Umman Körfezi'ndeki saldırı petrol fiyatlarına da yansıdı. Yüzde 4 oranında artan petrol fiyatları, varil başına 2 dolardan fazla zamlandı.

DÜNYADA ÜRETİLEN PETROLÜN 5'TE 1'İ BOĞAZDAN GEÇİYOR

OPEC üyeleri Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak'ın ham petrol sevkiyatlarının önemli bir bölümünü Hürmüz Boğazı üzerinden yaptıkları biliniyor. Ayrıca Katar likit doğalgaz ihracatının neredeyse tamamını Hürmüz Boğazı'ndan yapıyor. Suudi Arabistan ve BAE, Hürmüz Boğazı'nı devreden çıkaracak yeni rotalar arıyor ve bunun için daha fazla petrol boru hattı inşa ediyor. Dünyada üretilen petrolün neredeyse 5'te 1'inin boğazdan geçtiği tahmin ediliyor.

Umman denizinde iki petrol tankerine saldırı İZLE

JAPON BAŞBAKAN İLE İRAN LİDERİNİN GÖRÜŞMESİ SIRASINDA YAŞANDI

Saldırının Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile İran lideri Hamaney'in görüşmesi sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif konuyu, "Japonya'ya yük taşıyan tankerlere saldırı Başbakan Abe Şinzo ile (İran lideri) Ayetullah Ali Hamaney'in kapsamlı ve dostça görüşmeler yaptığı sırada gerçekleşti. Bu sabah olanları tanımlamak için şüpheli ifadesi bile yetersiz kalır." şeklinde değerlendirdi.

TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ

Umman'da gerçekleşen ve kimin yaptığı henüz belli olmayan tanker saldırılarının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Donald Trump'ın konuyla ilgili bilgilendirildiği ve durumun değerlendirildiği kaydedildi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov'un açıklamasında ise "Bunun arkasında ne olduğunu kimse bilmiyor." denildi.

ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim olan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise "Aldığımız haberler çok endişe verici. Durumun tırmanması tehlikeli ve bu olaylar bir tırmanmaya neden olabilir. Durumun yatıştırılması gerekiyor ve tüm taraflar buna destek vermeli." ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili itidal çağrısı yapıldı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ise konuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmeye çağırdı. Gheit, "Bazı taraflar bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor. Bunun farkında olmalıyız." ifadelerini kullandı.