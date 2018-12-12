İki tarafında da ekran bulunan telefon: Vivo Nex Dual

Yenilikçi cihazları ile adından sıkça söz ettiren Çinli telefon üreticisi Vivo, çift ekrana sahip yeni telefonu hakkında bilgiler verdi. Vivo Nex Dual Display Edition hakkında bilmeniz gereken herşeyi sizler için bir araya getirdik.

ÇİFT EKRAN

Telefonun ön tarafında neredeyse çerçevesiz bir ekran bulunuyor. Arka tarafını çevirdiğinizde ise bambaşka bir ekran sizi karşılıyor. Arka ekran biraz daha küçük ve çerçeveli olsa da bu çerçeveler telefonu daha rahat tutmanız için tasarlandı. Çerçeveli olan ekranın üst kısmında ise 3 tane lens bulunuyor.





10 GB RAM

Telefonda 2.340 x 1.080 ekran çözünürlüğü olan 6,4 inçlik bir birincil OLED ekran bulunuyor. Arka taraf ise 5.5 inç büyüklüğünde OLED bir ekran barındırıyor. 10 GB RAM gibi oldukça yüksek RAM kapasitesine sahip telefon, Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisini barındırıyor. Telefonun depolama kapasitesi ise 128 GB.





Pil kapasitesine baktığımızda biraz hayal kırıklığı yaratabilir, çünkü çift ekrana sahip olmasına rağmen 3,500 mAh pil ile birlikte geliyor. Bu pil aynı zamanda USB-C üzerinden 10V hızlı şarj desteği sağlıyor. Telefonun en büyük özelliği elbette çift ekranlı olması. Vivo, birçok özellik barındıran ikinci ekranın oyun oynamak için arkadan bir touchpad olarak da kullanılabileceğini söylüyor. Bu da oyunları daha rahat oynamanızı sağlayabilir.

Telefon ilk olarak 29 Aralık 2018 tarihinde Çin'de 4,998 yuan (3 bin 898 TL) fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak. Telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği ise bilinmiyor.