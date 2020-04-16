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İki tırın arasına giren otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkarak park halindeki iki tırın arasına giren otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İHA |
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İki tırın arasına giren otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Olay, Muratlı-B.Karıştıran karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki otomobil, fabrikaların arasından önüne çıkan tıra çarpmamak için sürücü direksiyonu kırınca yoldan çıktı.

ARAÇ İÇİNDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Park halindeki iki tırın arasına girerek durabilen otomobildeki sürücü M.A. ile N.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki yaralıyı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İki tırın arasına giren otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

İki tırın arasına giren otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

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