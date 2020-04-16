İki tırın arasına giren otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

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Koronavirüs testinin nasıl yapıldığının öyküsü

Eğer şüpheli bir durum varsa; kendi sağlığınız, yakın çevrenizin sağlığı ve aslında tüm toplum için koronavirüs testi yaptırmak gerekiyor. Bu testin nasıl gerçekleştiği ise merak konusu.