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İki trafik polisi kaçan sürücüyü tekme tokat dövdü

Tokat'ta polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kullandığı otomobille kaçan genci yakalayan 2 trafik polisi, genci sokak ortasında tekme tokat dövdü. Valilik, polislerin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

DHA | 12.11.2019 - 14:38..
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullandığı öne sürülen 23 yaşındaki Onur A., polislerin 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

Polis ekipleri de peşine düştü.

İKİ TRAFİK POLİSİ DÖVDÜ

Polis, Onur A.'nın emanet alıp kullandığı otomobili, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında lastiklerine ateş açarak durdurdu. Otomobilden indirilen Onur A., iki trafik polisi tarafından dövüldü. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

2 trafik polisi 'dur' ihtarına uymayan sürücüyü dövdü İZLE

"KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM"

Görüntülerde, polis memurlarının genci yere yatırıp tekme attığı ve küfür ettikleri görüldü. Onur A.'nın ise "Ağabey korktuğum için kaçtım." dediği duyuldu.

VALİLİK: POLİSLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tokat Valiliği yazılı açıklama yaptı. Trafik polislerinin görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Erbaa'da polislerin orantısız güç kullandıklarına dair gizli olarak çekilen bir video üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Vatandaş hakkında yapılan bir suç isnadı ile ilgili yapılan yakalama işlemi sırasında Erbaa ilçemizde görevli polislerin orantısız güç kullandıkları değerlendirildiğinden haklarında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Ayrıca gerekli yasal soruşturma da başlatılmıştır."

İki trafik polisi kaçan sürücüyü tekme tokat dövdü


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