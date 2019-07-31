İki üniversite bitiren genç bakır işliyor

Gaziantep'teki tarihi Budeyri Hanı'nda kendi iş yerinde bakır işleme ustalığı yapan Halil Cida, Endüstriyel Elektronik ve İşletme bölümlerini bitirmesine rağmen kendisini daha mutlu hissettiği işi yaptığını söyledi.

"TOPLUMA FAYDALI OLMAK İÇİN BABA MESLEĞİNE YÖNELDİM"

Yaptığı ürünleri özellikle İstanbul üzerinden dünyanın farklı noktalarına ihraç eden Cida, "İki üniversite bitirip işsizlik sıkıntısı yaşamamak için topluma daha faydalı olabilmek için baba mesleğine yöneldim." dedi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ SEVDİĞİM İŞ"

Bakır işleme ustalığı işini neden tercih ettiğini açıklayan Halil Cida, "İki üniversite bitirdim. Gaziantep Üniversitesi Endüstriyel Elektronik Bölümü'nü ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü okudum. Yani ben üniversiteyi okurken sadece bir iş gözüyle bakmadım. Tüm üniversite okuyanlar da böyle düşünmeli. Üniversite insanın kişisel gelişimi için çok faydalı ama ben çocukluğumdan beri sevdiğim iş olduğu için bakır işleme mesleğini tercih ettim. Çünkü insan sevdiği mesleği tercih ederse hem kendisine hem de topluma daha faydalı olur. Üniversite okuduğum bölümlere yönelseydim eğer asgari ücretle ya da biraz daha fazla ücretle çalışan milyonlarca üniversiteliden biri olurdum." ifadelerini kullandı.

"SEVDİĞİM İŞİ YAPIYORUM"

Sevdiği ve en iyi bildiği işi yaptığını ve bu nedenle mutlu olduğunu da dile getiren Cida, "Yani benim en iyi bildiğim, en keyif aldığım iş bu. Çünkü bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum ve çocukluğum da Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda geçti. Ben kendimi bu işte daha iyi hissediyorum. Belki de başka bir iş yapsaydım, bu kadar iyi olamayacaktım." şeklinde konuştu.

DÜNYADA BİRÇOK NOKTAYA ULAŞTIRIYOR

Yaptığı ürünleri İstanbul üzerinden dünyanın farklı noktalarına ihraç ettiğini de söyleyen Cida, "Günlük mutfakta kullanılacak tava, cezve, tencere gibi envaiçeşit ürünün yeni jenerasyonlarını üretiyoruz. Ürettiğimiz bu ürünlerin büyük bir kısmını da İstanbul'daki müşterilerimiz alıyor ve oradan da aracı firmalarla yurt dışındaki pek çok noktaya ürünlerimizi gönderiyoruz." diye konuştu.