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İki yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye eğitim verildi

İçişlerii Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'En çok kaza yapan araç sürücülerine yönelik güvenli sürüş kuralları eğitim projesi' kapsamında, son 2 yılda en çok kaza yapan sürücülere eğitim verdi.

DHA | 09.02.2020 - 13:00..
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İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'de kara yolu trafik güvenliğinin sağlanması, ülke genelindeki trafik kazalarında can kaybı ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 2018'de, 'En çok kaza yapan araç sürücülerine yönelik güvenli sürüş kuralları eğitim projesi' hayata geçirildi.

Bu kapsamda, ülke genelinde en çok kazaya karışan sürücülere ait bilgiler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden temin edildi.

İki yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye eğitim verildi

TEMEL TRAFİK KURALLARI ANLATILDI

Bu sürücüler, eğitimlere alındı. Eğitimlerde temel trafik kuralları, gece ve gündüz sürüş teknikleri, frenleme ve yakın takip kuralları, yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmanın trafik güvenliğine etkisi, temel manevra kuralları gibi konularda sürücülere bilgiler verildi.

KAZALAR ÖRNEK OLARAK İZLETİLDİ

Yine eğitimlerde sürücülere, daha önce meydana gelen kaza görüntüleri örnek olarak izletilerek, bilinçlenmeleri sağlandı. Projenin başlatıldığı yıl, 2 bin 701 sürücüye eğitim verildi.

İki yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye eğitim verildi

GEÇEN YIL 3 BİN 50 SÜRÜCÜ EĞİTİM GÖRMÜŞTÜ

Geçen yıl ise İstanbul'da 2 bin 60, İzmir'de 342, Bursa'da 114, Kocaeli'nde 242, Antalya'da 17, Adana'da 29, Sakarya'da 51, Tekirdağ'da 17, Samsun'da 137 ve Konya'da 41 olmak üzere toplam 3 bin 50 sürücüye 'güvenli sürüş' eğitimi verildi. 2 yılda 5 bin 751 kişinin eğitim aldığı projenin, bu yıl da sürdürüleceği belirtildi.

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