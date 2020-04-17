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İkigai nedir

İkigai, sabahları sizi yataktan kaldıran şey, varoluş nedenidir.

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İkigai nedir

“İkigai” iki sözcüğün birleşmesinden oluşuyor. “iki” hayat, “gai” hedef, amaç ve gaye anlamına geliyor.

Yani sizleri yataktan kaldıran bir hedefiniz her zaman bulunuyor.

İkigai, Japonların uzun yaşamlarının sırrı olarak bilinmektedir.

İkigai nedir

Japonya’da Okinawa Adası'nda bulunan insanların, 100 yaşın üzerine kadar yaşadıkları kaydedilmiştir.

Aynı zamanda ılıman hava, sağlıklı beslenme ve düşük stres düzeyi de uzun yaşamın faktörleridir.

İKİGAİ NASIL BULABİLİRİM

Sabahları yataktan kalkabilmek için alarm kurarız ve çoğu zaman öyle uyanırız.

Uyandığınızda sizi yataktan kaldıran şeyin ne olduğunu düşünün.

Kimimiz işe gitmek için alarm kurar… Kimimiz kahvaltı yapmak için..

Bazıları okula gider, anneler ise çocuklarını okula göndermek için kalkar.

İkigai nedir

Bu durum bizlerin hayatının akışına göre değişiklik gösterebilir.

İkigai aslında bir yaşam belirtisidir. Düzenli bir hayat sürdürebilmeniz için ilk basamaklardan biridir.

Çünkü sürekli ilerleyen ve günlük hedefleriniz vardır.

İkigai nedir

Depresyonda değilseniz ve kendinizi mutlu hissediyorsanız tam burada ikigai devreye girer.

Aksi durumda hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Öncellikle ikigaiyi bulabilmek için kendinize sorular sorun.

Neyi sevdiğinizi, nelerin sizi heyecanlandırdığını, nelerde iyi olduğunuzu, yeteneklerinizi…

İkigai nedir

Bunları keşfettiğiniz zaman sizleri yaşama tutunduracak amaçlarınız da ortaya çıkıyor.

Sorumluluklarınız bilincinde olursanız düzene girmiş ikagai ile karşılık bulabilirsiniz.

İKİGAİ BULAMADIĞINIZDA NE YAPMANIZ GEREKİR

Anlık durumlar sizleri zor bir sürece itebilir. Böyle zamanlarda ne yapacağınızı bilemezsiniz. Kendinizi amaçsız ve mutsuz hissedebilirsiniz.

Bu durumu yaşadığınızda hedefsiz kaldığınızda öncelikle yukarıda sıraladığım soruları kendinize sormayı deneyin.

İkigai nedir

Sorularınızı genişletin ve doğru cevaplar verin. Kendinizle yüzleşmeyi bilin ve dürüst olun.

İkigai nedir

Yazmayı deneyin. Amaçlarınızı sorularınızın cevabını, size ilham veren her şeyi kağıda dökün.

Dikkatinizi çeken kişilerden yola çıkabilirsiniz. Size hitabeden, tarzını yansıtan insanlarla sohbet edebilir onların dünyasında yolculuğa çıkabilirsiniz.

Böylelikle kendinizle baş başa kaldığınızda eksikleri bulup tamamlayabilirsiniz.

İkigainizi bulun ve hayattan zevk alın…

İkigai nedir

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