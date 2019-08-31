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İkinci el araçlarda yeni dönem

İkinci el araç alacaklar 15 gün satıcının sigortasını kullanabiliyorken, artık aldığı gün sigortasını yaptırması gerekiyor.

DHA | 31.08.2019 - 19:35..
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Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yani bilinen adıyla Trafik Sigortası'nda tarife uygulama esasları eylül ayı itibari ile değişiyor.

Bundan sonra ikinci el araç alacak olanlar, satıcıdan aracı alır almaz sigorta yaptırması gerekecek.

DAHA SONRAKİ ARAÇ ALIŞINDA SIKINTI OLUŞUYOR

Sigorta acentesi yetkilisi, daha önce satıcıların 15 günlük sigortalarının kullanıldığı fakat alıcının 15 gün içerisinde sigorta yaptırmadığında yaptığı kaza ve benzeri işlerin satıcının sigortasına yansıdığını ve satıcının daha sonraki araç alışında priminde sıkıntı yaşadığı için düzenleme yapıldığını dile getirdi.

ALICININ 15 GÜNLÜK SİGORTA KULLANIMI BİTİYOR

Sigorta yetkilisi, “15 Günlük sigorta trafik sigortası içindeki teminattı. Yani noter satışından sonra satıcının trafik sigortasını yeni alıcı 15 gün süre ile kullanabiliyordu. Şu anda da kullabiliyor ama eylül ayı itibari ile bu 15 günlük kısmı artık kullanamayacak. Yeni alıcı anında aldığı gün sigortasını kesmek zorunda kalacak. Yasa ile bu duyurulmuş durumda. Eylül itibari ile bu uygulama başlamış olacak. Burada şöyle düşünülmüştü. Yeni alıcının mağdur olmaması için yıllardır böyle bir uygulama yapılıyordu. İnsanlar başka illerde veya noterden çıktıklarında hemen sigortalarını yaptırmıyorlardı.

EYLÜL AYINDAN İTİBAREN SİGORTA GEÇERLİ OLMAYACAK

Aldıkları kişinin sigortalarını kullanabiliyorlardı. Bu alıcılar için bir avantaj ama satıcılar için bir dezavantaj oluşturmaya başlamıştı. Dezavantajı şu satıcılar için; kendilerinin sigortaları kullanıldığı için herhangi bir kaza anında ödeme satıcı tarafındaki sigortadan yapıldığı için o kişi daha sonra araç aldığında farklı pirim artışı ile karşı karşıya kaldığı için bu sıkıntı oluşturmaya başladı. Dolayısı ile de devlet ve hazine bunu düzenleyerek yeni bir düzenleme ile alıcıların artık sigortalarını hemen kesmesini istiyor. Yani satıcının 15 günlük sigortasını eylül ayından itibaren kimse kullanamayacak” dedi.

İkinci el araçlarda yeni dönem

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