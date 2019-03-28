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İkinci el araçta KDV düzenlemesi yapıldı

İkinci el araçta KDV düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İHA | 28.03.2019 - 17:26..
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İkinci el araçta KDV düzenlemesi yapıldı

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükelleflerce yüzde 1 KDV ile satın alınan binek otomobillerinin tesliminde yüzde 1, yüzde 18 KDV ile satın alınanların tesliminde yüzde 18 KDV uygulanacak.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ‘Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayınlanarak, 22 Mart 2019’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükelleflerce yüzde 1 KDV ile satın alınan binek otomobillerinin tesliminde yüzde 1, yüzde 18 KDV ile satın alınanların tesliminde yüzde 18 KDV uygulanacak.

İkinci el araçta KDV düzenlemesi yapıldı

ALIŞ BELGELERİNDE KDV İNDİRİLECEK

Tebliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan mükellefler, 22 Mart 2019’dan sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebilecek. Bu tarihten önce satılmak için alınan ancak satılmayan binek otomobiller için ise KDV indirimi uygulanabilecek.

KDV indirimi için, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerekiyor. İkinci el otomobil ticaretiyle uğraşan ancak henüz yetki belgesi almamış olanlar, yetki belgesi alınması için verilen süreyle sınırlı olmak üzere bu kapsamda işlem yapabilecek.

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