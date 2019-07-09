İkinci el otomobil piyasasında uygun bütçeli araçlar

Geçtiğimiz kasım ayında başlayan ÖTV indiriminin sonuna gelindi.

ÖTV'nin bu şekilde olması ikinci el piyasasını hareketlendirdi. Yapılan araştırmayla, 100 bin liranın altında alınacak otomobiller tespit edildi. İşte o araçlar:

CITROEN C-ELYSEE SEDAN 1.6 HDI FEEL (2017)

2017 yılı çıkışlı Citroen C-Elysee Sedan 1.6 HDI Feel'i 70 bin liraya almak mümkün...

DACİA LODGY MPV 1.5 DCI LAUREATE

Dacia Lodgy MPV 1.5 DCI (7 Koltuk) Laureate (2013) 83 bin 500 liraya satın alınabilir.

DACİA SANDERO HATCHBACK 1.5 DCI STEPWAY

Dacia Sandero Hatchback 1.5 DCI Stepway (2016) 77 bin lira verilerek sahip olunabilir.

FIAT EGEA HATCHBACK VE SEDAN

Fiat Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus (2016) 68 bin 500 lira, Fiat- Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus (2017) 90 bin lira.

FIAT FIORINO COMBİ

Fiat Fiorino Combi 1.3 MultiJet Premio ESP (2016) 66 bin 500 lira.

FORD FİESTA HATCHBACK

Ford Fiesta Hatchback 1.0 EcoBoost Titanium (2017) 97 bin liraya alınabilir.

Ford Focus Hatchback 1.6 Ti-VCT Trend X (2014) 79 bin lira

FORD TOURNEO COURİER KOMBİ

Ford Tourneo Courier Kombi 1.6 TDCI Titanium Plus (2014) 76 bin lira.

HYUNDAİ ACCENT BLUE SEDAN

Hyundai Accent Blue Sedan 1.6 CRDI Mode Plus (2014) 73 bin lira olarak belirlendi.

HYUNDAI i10, i20

Hyundai i10 Hatchback 1.2 D-CVVT Elite (2016) 70 bin 500 lira, Hyundai i20 Hatchback 1.4 MPI Style (2014) 71 bin 500 lira.

NISSAN JUKE VE MICRA

Nissan- Juke Crossover 1.5 DCI Sky Pack (2014) 97 bin lira, Nissan-Micra Hatchback 1.2 Match (2013) 68 bin 500 lira.

OPEL ASTRA SEDAN VE CORSA

Opel Astra Sedan 1.6 CDTI Start&Stop Design (2016) 95 bin lira, Opel Corsa Hatchback 1.4 Essentia (2017) 70 bin 500 lira.

PEUGEOT 208, 301, 2008

Peugeot 208 Hatchback 1.2 PureTech Start&Stop Act. (2016) 72 bin 500 lira, Peugeot-301 Sedan 1.6 HDI Active (2017) 64 bin 500 lira, Peugeot-2008 Crossover 1.6 Blue HDI Start&Stop Act. (2016)98 bin 500 lira olarak belirlendi.

VOLKSWAGEN GOLF, POLO

Volkswagen Golf Hatchback 1.0 TSI BMT Midline Plus (2017) 99 bin lira, Volkswagen-Polo Hatchback 1.0 Trendline (2017) 69 bin 500 lira.