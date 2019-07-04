İkinci el otomobile talep arttı

Otomotiv sektörü, ÖTV ve KDV indiriminin sürmesini talep ediyor. Bu destek programı devam ettiği ve hatta bittiği süre içerisinde ikinci el otomotiv sektörü de hareketlendi.

İKİNCİ EL FİYATLARI DA ARTACAK

ÖTV indiriminin kalkmasının ardından sadece ilk günde fiyatlar %2 oranında arttı. Sektörün önde gelenleri, temmuz ayı içerisinde ÖTV artışından kaynaklı sıfır araç liste fiyatlarında olması beklenen ortalama %10 ‘luk artışın etkisi ile ikinci el otomobil fiyatlarının kısa zamanda %5’in üzerinde artacağını öngördüğünü açıkladı.

FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Ayrıca yetkililer, yüksek kredi faizlerinde herhangi bir gerileme olmadığı takdirde ikinci el otomobil almak isteyenlerin bu geçiş dönemini bir fırsat olarak değerlendirebileceğini de dile getirdi.