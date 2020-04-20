İkinci Faz Destek Ödemeleri başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında ikinci faz destek ödemelerine başlandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı.
"114 BİN 313 KİŞİYE 1000 LİRA YARDIMI TESLİM EDECEĞİZ"
Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında; "İkinci Faz Destek Ödemeleri"ne başladık. 114.313 vatandaşımıza 1.000 TL nakit sosyal yardımı evinde teslim edeceğiz. PTT bugün 42.241 yarın da 72.072 eve gidecek. Yardım alan ailelerimiz, lütfen evinizde olunuz." dedi.