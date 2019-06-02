İkinci kattan düşen iki buçuk yaşındaki çocuk ağır yaralandı

İran’ın Luristan eyaletine bağlı Hürremabad şehrinde bir hastanın karnından 30 kilogramlık bir kitle çıkarıldı.

Fatih'te balık tutmaya gelen bir kişi, balıkçı arkadaşının motosikletini sürmek isterken hakimiyetini kaybederek, denize düştü. Denize düşen adam, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

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Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari kırsalında operasyona giden güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.