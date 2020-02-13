taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0634
Euro
6.587
Altın
1574.05
Borsa
120107.88
Gram Altın
306.781
Bitcoin
61818.21

İkinci 'tosuncuk' vakası: Çok yatır, çok kazan

30 bin kişiden 10 milyon liranın üzerinde parayı hesabına aktarıp yurt dışına kaçtığı tespit edilen Atakan A, Gürcistan'da gözaltına alındı

DHA | 13.02.2020 - 14:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İzmir'de "çok yatır, çok kazan" sloganıyla kurduğu şirket üzerinden yaklaşık 30 bin kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan şüpheli, Gürcistan'da gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "saadet zinciri" yöntemiyle dolandırıcılık yapan Atakan A'nın Gürcistan'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bu ülkedeki güvenlik güçleriyle irtibata geçti.

Atakan A'nın Batum'da bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan şüphelinin Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

İkinci 'tosuncuk' vakası: Çok yatır, çok kazan

10 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE PARAYI HESABINA AKTARDI

"Epitelyum internet reklamcılığı" olarak bilinen ve yüksek kâr payı vaadiyle Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin yurttaştan 10 milyon liranın üzerinde parayı hesabına aktardıktan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilen Atakan A'nın, Türk makamlarının başvurusu üzerine bir süreden beri kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Kamuoyunda "İkinci tosuncuk vakası" olarak bilinen olayda, "çok yatır çok kazan" sloganı ile kandırılan yurttaşlara belli bir ücret karşılığında "reklam paketi" satılıyor ve yüksek kar vaadinde bulunuluyordu.

İlginizi Çekebilir
Palu Ailesi davasında karar
Türkiye'nin konuştuğu aile olan Palu Ailesi davasında, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet, 5 aile üyesi ise 12 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Adana'da hırsızlar ev duvarına çarptı
Adana’da kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarpan otomobil içerisinde, hırsızlıkta kullanılan malzemeler ile 2 bin TL para bulundu.
Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın çıktı
Pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada çıkan yangında, maddi hasar meydana geldi.
Uşak'ta çekici ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Çekici ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruslar İdlib'e giden Türk konvoyunu izliyor
Ruslar İdlib'e giden Türk konvoyunu izliyor
165
Suudi Prens Selman, Newcastle United’ı satın alıyor
Suudi Prens Selman, Newcastle United’ı satın alıyor
165
Çin'de Sosyal Kredi Sistemi dönemi başlıyor
Çin'de Sosyal Kredi Sistemi dönemi başlıyor
95
Erol Bulut: Tarih yazdık
Erol Bulut: Tarih yazdık
75
Defne Samyeli’ye Eren Talu hatırlatması
Defne Samyeli’ye Eren Talu hatırlatması
211
Esad'ın en güvendiği isim: Süheyl Hasan
Esad'ın en güvendiği isim: Süheyl Hasan
204
Bakan Pakdemirli'den çamaşır sulu döner açıklaması
Bakan Pakdemirli'den çamaşır sulu döner açıklaması
93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir