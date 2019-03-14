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İkiz plakaya 6 bin lira para cezası

Konya’da ikiz plakalı biri kırmızı diğeri beyaz renkli iki kamyonet sahibi, araçlarını yan yana park edince yakalandı.

İHA | 14.03.2019 - 16:52..
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Sokak üzerinde iki farklı renkli aynı plakalı kamyoneti gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerindeki park yerinde aynı marka ve modelde biri kırmızı diğeri beyaz iki kamyonette, 17 KK 144 plakanın takılı olduğunu gördü.

GERÇEK PLAKASI BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin araç sorgusunun ardından, beyaz olan aracın plakasının sahte olduğu anlaşıldı. Aracın bilgilerinden araç sahibine ulaşan polis ekipleri, nakliyecilik yaptığı öğrenilen M.A.B.’yi aracın başına çağırdı. Beyaz kamyonetin şase bilgilerinden gerçek plakasının 42 TY 554 olduğunu belirleyen polis ekipleri, aracın çekme belgeli olduğunu tespit etti. Araç sahibinin ise çekme belgeli olan beyaz kamyoneti de nakliyecilikte kullanmak için böyle bir yola başvurduğu öğrenildi.

İkiz plakaya 6 bin lira para cezası

ARAÇ SAHİBİNE 6 BİN LİRA PARA CEZASI

Kamyonetlerin başına gelen araç sahibine, araçlara ikiz plaka takmak ve çekme belgeli araç kullanmaktan 6 bin 2 lira ceza kesildi. Araç sahibi M.A.B.’ye evrakta sahtecilikten de işlem yapılacağı öğrenildi. Araç sahibinin oğlu ise polis eşliğinde beyaz kamyonetteki sahte plakaları söktü. Araç sahibi M.A.B. ise gözaltına alınarak, Özalkent Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis sahte plakalara el koyarken, beyaz kamyonet olay yerine gelen çekici eşliğinde otoparka çekildi.

İkiz plakaya 6 bin lira para cezası

İkiz plakaya 6 bin lira para cezası

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