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İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza

Edirne'de, polis tarafından biri trafikten çekili olan 2 minibüse ikiz plaka takarak, bir tekstil firmasının işçilerini taşıdığı belirlenen sürücüye 8 bin 960 lira para cezası kesildi.

DHA | 14.11.2019 - 15:20..
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Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları denetimde aynı plakaları taşıyan 2 servis minibüsünü durdurdu.

Yapılan incelemede, araçların sahibi Y.G.'nin biri trafikten çekili olan 2 minibüse ikiz plaka takarak, bir tekstil firmasının işçilerini taşıdığını belirledi.

İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza

8 BİN 960 LİRA CEZA

Üzerine ikiz plaka takıldığı ve trafikten çekili olduğu belirlenen araç trafikten men edilerek, Yediemin Otoparkı'na çekildi. Araçların sahibi Y.G.'ye 8 bin 960 lira ceza kesilirken, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.

İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza

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