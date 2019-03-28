taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5391
Euro
6.2793
Altın
1291.77
Borsa
92120.33
Gram Altın
229.924

İkizleri boğulmaktan kurbağa adamlar kurtardı

Samsun'da, iskeleden denize atlayan bedensel engelli kardeşini kurtarmak için suya giren genci ve ikizini, kurbağa adamlar çıkardı. Durumu ağır olan ikizler tedavi altına alındı.

AA | 28.03.2019 - 20:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

sd

Samsun'un Atakum ilçesinde iskeleden denize atlayan bedensel engelli kardeşini kurtarmak için arkasından suya giren genci ve ikizini, kurbağa adamlar çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çobanlı Halk İskelesine gelen bedensel engelli Murat Ü, telefonla ailesini görüntülü aradı.

KURBAĞA ADAMLAR KURTARDU

Ailesinden helallik isteyen Murat Ü, bir süre sonra iskeleden denize atladı. Görüntülü aramadan sonra kardeşini kurtarmak için iskeleye gelen Yunus Ü. de hemen suya atladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar sevk edildi.

Kurbağa adamlar 20 dakika içinde ikizleri sudan çıkarttı. Kardeşlere ilk müdahaleyi yapan 112 Acil Servis ekipleri, Murat Ü'yü özel bir hastaneye, Yunus Ü'yü ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

İkizlerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

490
The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

262
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

131
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil uyarısı

201
Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

93
Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

201
Başörtülülerden rahatsız olan İzmirli

Başörtülülerden rahatsız olan İzmirli

1452
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir