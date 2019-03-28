Köpeklerini kurtarmak isterken kendi canından oldu

HDP'li Temelli: S-400'e ne gerek var

1 İkizleri boğulmaktan kurbağa adamlar kurtardı Samsun'da, iskeleden denize atlayan bedensel engelli kardeşini kurtarmak için suya giren genci ve ikizini, kurbağa adamlar çıkardı. Durumu ağır olan ikizler tedavi altına alındı.

2 BM'den Kaşıkçı davası için flaş çağrı BM Suudi Arabistan'da devam eden ve 11 kişinin yargılandığı davada yargılanan kişilerin isimlerinin ve nerede tutulduklarının açıklanmasını istedi.

3 Adıyaman'da komşu aileler arasında bıçaklı kavga Adıyaman'da, komşu aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

4 TEM otoyolunda otomobil lüks cipe çarptı: 2 yaralı İstanbul’da TEM otoyolunda seyir halinde olan bir araç yoldaki lüks cipe yandan çarptı. İki kişinin yaralandığı kazada lüks cip yola devrildi.

5 İntihara teşebbüs eden engelli gencin imdadına polis yeti Samsun’da denize atlayarak intihar teşebbüsünde bulunan ve onu çıkarmak için denize atlayan ağabey-kardeşi o sırada olay yerine yakın bir evde bulunan deniz polisi kurtardı.

6 Kaçarken attıkları poşetten 2 bin yıllık tarih çıktı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden atılan poşetin içinden Roma dönemine ait 2 bin yıllık gümüş sikke çıktı.