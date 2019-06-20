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Kayseri'de ikizlerin düğünü görenleri şaşırttı

Hayatlarında hiç ayrılmayan, aynı okula ve askerlik görevlerini yapmak üzere aynı birliğe giden ikizler, ikiz bir kardeşle evlenip, düğünlerini de aynı anda yapmak için birbirlerine söz verdi.

İHA | 20.06.2019 - 15:25..
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’Beraber büyüdük, beraber evlenelim’ diye birbirlerine söz veren 24 yaşındaki ikiz kardeşler Mustafa-Onur İbiş, gönüllerini kaptırdıkları ikiz kardeşler Derya ve Hülya ile dünya evine girdi.

Coşkulu bir düğün ile dünya evine giren giren ikiz çiftler, büyük mutluluk yaşadı.

"DÜĞÜNÜ DE BERABER YAPALIM" DİYE SÖZ VERDİLER

Bir tanıdıklarının vesilesi ile ikiz kardeşler Hülya ve kardeşi Derya ile tanışan gençler, verdikleri sözü tuttu. Aynı anda düğün yapan gençler, düğünlerinde gönüllerince eğlenerek, dünya evine girmenin heyecanını yaşadı.

Kayseri'de ikizlerin düğünü görenleri şaşırttı

ASKERDE DE BERABERDİK

İkizlerden 24 yaşındaki Onur İbiş, “Her şey çok hızlı oldu. Kardeşimle sürekli ‘Olursa ikiz olsun, bu zamana kadar hiç ayrılmadık’ diye konuşuyorduk. Kardeşimle askerliğimiz falan hep beraber oldu. Evliliğinde beraber olmasını istedik. Allah’a şükürler olsun o da oldu. Hiç beklemiyorduk, bizde şaşırdık. Heyecan da var, mutluluk da var. Düğünümüzde iyi gidiyor. Hepimiz mutluyuz” dedi.

İkizlerden Onur İbiş ile hayatını birleştiren Derya Tamer de, “Üst komşumuz olan halamın kızı vesilesiyle tanıştık. Bize geldiler, görüştük. Biz kardeşimle böyle bir şeyi düşünmemiştik ama bir anda oldu. Mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

Kayseri'de ikizlerin düğünü görenleri şaşırttı

Kayseri'de ikizlerin düğünü görenleri şaşırttı

Kayseri'de ikizlerin düğünü görenleri şaşırttı

Kayseri'de ikizlerin düğünü görenleri şaşırttı

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