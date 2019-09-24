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İklim aktivistinin BM'deki konuşması tarihe geçti

Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylemleri ile tanınan 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, BM İklim Zirvesi'nde konuştu.

Haber Merkezi | 24.09.2019 - 14:36..
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Küresel iklim değişikliği, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük problemlerden biri haline dönüştü. Bu sorun çözülmediği taktirde de canlı ölümlerine kadar gidebilecek zor günler, tüm insanlığı bekliyor.

İKLİM AKTİVİSTİ ZİRVE'YE KATILDI

Çevreci kuruluşlar zaman zaman buna dikkat çekse de yeterli önlem alınamıyor. 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de küresel iklim değişikliğine dikkat çekebilmek için elinden geleni yapan isimler arasında. Öyle ki Greta, geçtiğimiz yıl İsveç parlamento binası önünde iklim grevi başlattı.

İklim aktivistinin BM'deki konuşması tarihe geçti

HÜKÜMET YETKİLİLERİNE SESLENDİ

Greta’nın başlattığı hareket, kısa sürede küresel hale geldi. Dün ise Greta, New York’ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne katıldı. Burada yaptığı konuşma ise dünyanın gündemine oturdu. Hükümet yetkililerine seslenen Greta, “Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz?” dedi.

16 yaşındaki aktivistten İklim Zirvesi’nde çarpıcı konuşma İZLE

"İNSANLAR ÖLÜYOR"

Greta Thunberg, ”Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz? Gerçekten durumun ciddiyetini anlayıp, harekete geçmiyorsanız; bu şeytan olduğunuzu gösterir.” diye konuştu.

İklim aktivistinin BM'deki konuşması tarihe geçti

TRUMP'A BAKIŞ

Greta’nın dünya liderlerini uyardığı bu sözler, Türkiye’de de sosyal medyanın gündemine oturdu. Zirveye damga vuran bir başka an ise Greta’nın, ABD Başkanı Donald Trump’a olan bakışıydı. Görüntü, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. ABD Başkanı Trump’ın ise Greta hakkında yaptığı açıklamalar, son derece alaycı bulundu. Trump, Greta için; "Mutlu bir genç kıza benziyor.” yorumunu yaptı.

İklim aktivistinin BM'deki konuşması tarihe geçti

İklim aktivistinin BM'deki konuşması tarihe geçti

İklim aktivistinin BM'deki konuşması tarihe geçti

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