İklim değişikliği Karadenizlilerin burnunu küçültebilir

Trabzon’da Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Trabzon Barosu, Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi ve JICA Derneği işbirliği ile düzenlenen “İklim Değişikliğinin Doğu Karadeniz ve Tarıma Etkisi” paneli yapıldı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı panelde, Türkiye ve Trabzon iklimlerinde yaşanan ve yaşanması muhtemel değişiklikler konuşuldu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VÜCUDU ETKİLİYOR

O değişikliklerden birinin de Karadenizlilerin burun ölçüsü olduğu aktarıldı. Bunu söyleyen ise Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu oldu. Küresel iklim değişikliğinin sadece ayıların problemi olmadığını dile getiren Kadıoğlu, insan vücudunun da bazı değişiklikleri yaşadığına dikkat çekerek, müjdeyi verdi.

Kadıoğlu: İklim değişikliği Karadenizliler'in burnunu küçültecek ViDEO

"BURNUMUZ DAHA DÜZGÜN OLACAK"

Kadıoğlu, "Afrika’da insanların siyahi olması, Finlandiya’ya doğru renginin açıyor olması, hepsinin iklimle ilişkisi var. Biz Karadenizliler'in burnumuzun uzun olması, bölgemizin soğuk ve nemli olmasından kaynaklanıyor. Burunun görevi, dışardaki havayı akciğere uyarlamak. Bunun içinde nemine soğukluğuna göre belli bir uzunlukta olması gerekiyor. Hava sıcaklığı arttıkça bu uzunluk da düşecek. Aynı Afrika’da olduğu gibi. Afrika’ya gittikçe insanların burnu küçülür. Çünkü dışardaki hava sıcaklığı vücut sıcaklığına çok yakın. Havayı alıp fazla ısıtmayı gerektirmiyor. O yüzden Karadenizlilere müjde burnunuz daha düzgün güzel olacak.” dedi.