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İklim protestoları Kanada’da sürüyor

Büyük yankı uyandıran ve birçok ülkede binlerce insanı sokağa döken iklim protestolarının Kanada ayağı, yarım milyona ulaşan katılım sayısıyla oldukça ses getirdi.

Haber Merkezi | 28.09.2019 - 14:43..
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İklim protestoları Kanada’da sürüyor

Dünya genelinde haftalardır devam eden, son olarak 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg’in BM İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşmayla milyonların dikkatini çeken iklim protestolarının yeni ayağı Kanada oldu.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yaptığı iklim değişikliği konuşmaları çerçevesinde Kanada’ya giden İsveçli iklim aktivisti Thunberg, ülkenin başbakanı Justin Trudeau ile de bir araya geldi.

İklim protestoları Kanada’da sürüyor

Genç aktivist, Trudeau ve diğer dünya liderlerine bir kez daha "çevre için daha fazlasını yapın" çağrısında bulundu.

İklim protestoları Kanada’da sürüyor İZLE

GÖSTERİLERE KATILANLARA İŞ İZNİ

Ülke genelinde 100’den fazla gösteri gerçekleşirken, en fazla katılım ise Montreal’de oldu. Montreal kentindeki düzenlenen iklim değişikliği gösterilerine katılım 500 bini aştı.

İklim protestoları Kanada’da sürüyor

Yüz binlerce öğrencinin yer aldığı gösteriler nedeniyle birçok lise ve üniversite, öğrenime ara verdi. Bazı devlet kurumları ve özel şirketler ise çalışanlarına izin vererek gösterilere katılımı destekledi.

İklim protestoları Kanada’da sürüyor

TOPLU ULAŞIM BEDAVA

Protesto gösterilerinin barışçıl bir şekilde gerçekleştiği ve herhangi bir arbede yaşanmadığı belirtilirken, şehirdeki toplu taşıma araçları da eylemler boyunca ücretsiz olarak kullanıldı.

İklim protestoları Kanada’da sürüyor

İklim protestoları Kanada’da sürüyor

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