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İkna komisyonu kız öğrenciler için ev ev dolaşıyor

Muş’un Varto ilçesinde çeşitli nedenlerden dolayı okula gitmeyen 5 kız çocuğu, kurulan ikna ekibi sayesinde yeniden okula başladı.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 11:26..
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İkna komisyonu kız öğrenciler için ev ev dolaşıyor

Varto Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Alper Akkaya başkanlığındaki Adem Urkan, Hasan Atik ve Kübra Abiş’in katılımıyla kurulan ikna komisyonunca yıl başından beri ilçede çeşitli nedenlerle devamsızlık yapan 5 kız öğrencinin evleri tek tek ziyaret edildi.

5 KIZ ÖĞRENCİ YENİDEN OKULLU OLDU

Öğrenci velileri ve öğrencilerle görüşen ikna komisyonu, 5 kız öğrencinin okullarına yeniden devam etmelerinin mutluluğunu yaşadı.

İkna ekibi üyeleri, ilçenin bütün köylerindeki devamsız öğrencilerin evlerini kar kış demeden dolaşacaklarını ve çocukları okullu yapacaklarını belirtti.

İkna komisyonu kız öğrenciler için ev ev dolaşıyor

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Özellikle kız çocuklarının okula kazandırılması için hummalı bir çaba veren komisyon üyeleri, amaçlarının çocukların eğitim ve öğretimlerini sağlamak olduğunu kaydetti.

Rojin Demir, Sibel Yıldız, Dilan Erbey, Sıla Gökalp ve Şeyda Şahin adlı kız öğrencileri okula kazandıran Okul Müdürü Alper Akkaya ve öğretmenler, diğer kız çocuklarına çağrıda bulunarak mutlaka ve mutlaka okumalarına devam etmelerini istedi.

İkna komisyonu kız öğrenciler için ev ev dolaşıyor VİDEO

OKULA GELMEYEN KIZLARI TESPİT ETTİLER

Okul Müdürü Alper Akkaya, "Yılbaşından beri okulumuzda yaptığımız çalışmalar sonucunda, 5 kız öğrencimizin okula gelmediğini tespit ettik. Yaptığımız çalışmalarla 3 kız öğrencimizi okula getirdik. Sibel ile Dilan kalmıştı. Bugün yaptığımız ev ziyaretiyle onları da okula getirdik. İnşallah artık okula devam edecekler" dedi.

İkna komisyonu kız öğrenciler için ev ev dolaşıyor

"BOYUM UZUN OLDUĞU İÇİN OKULA GİDEMEDİM"

Boyu uzun olduğu için okula gelmediğini ve hemşire olmak istediğini dile getiren Dilan Yıldız, "Arkadaşlarıma göre boyum uzun olduğu için okula devamsızlık yaptım. Ama okul müdürüm ve öğretmenlerim sayesinde okula devam etmeye başlayacağım. Teşekkür ederim onlara, okula gelmeyen kızlar da okula gelsinler. Çünkü okul hayattır. Evde oturup ne yapacaklar. Gelsinler burada okuyup hayatlarını kazansınlar. Okuyup hemşire olmak istiyorum. Öğretmenlerime söz verdim, çalışacağım" diye konuştu

"ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORUM"

Öğretmen olmak istediğini söyleyen Dilan Erbey ise "Ben sene başında çok okumak isterdim. Bir hedefim vardı. Ailemden dolayı okula gelemedim. Sağ olsunlar öğretmenlerim beni almaya geldiler. Beni okula getirdikleri için onlara çok teşekkür ederim. Okuyup öğretmen olmak istiyorum. Okula devamsızlık yapan arkadaşlarımın da okula gelmelerini istiyorum. Okumak bambaşka bir duygu, insan hayatı okumakla öğreniyor" ifadelerini kullandı

İkna komisyonu kız öğrenciler için ev ev dolaşıyor

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Dilan Yıldız adlı öğrencinin annesi Reyhan Yıldız ise kızının okula gitmesini çok istediğini söyleyerek, "Boyu uzun olduğu için kızım okula gitmek istemedi. Sağ olsunlar öğretmenleri evimize kadar gelip kendisini ikna edip okula götürdüler. Teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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