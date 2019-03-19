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İkna yoluyla 3 ayda 100 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana 100 teröristin ikna yolu ile teslim alındığını açıkladı.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 16:39..
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Türkiye, terörle mücadelede büyük bir mesafe kaydetti. Teröristlerin sayısında da önemli bir azalma söz konusu.

Asker havada, karada terörist avlarken; dağlarda adeta kuş uçurtmuyor.

PKK örgütlenmesi noktalamada neredeyse bitişe varan güvenlik güçleri, aynı zamanda ikna yoluyla teröristleri teslim alıyor.

İkna yoluyla 3 ayda 100 terörist teslim oldu

YILBAŞINDAN BU YANA 61 TERÖRİST TESLİM OLDU

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli bir açıklama yaptı. Soylu açıklamasında, ocak ayından bu yana 100 teröristin teslim olduğunu dile getirdi.

Soylu, "Şu anda rekor üzerindeyiz. Yılbaşından bu yana 100 sadece ikna ile teslim var. Yılbaşından bugüne kadar terör örgütünü söküyoruz çözüyoruz, sökmeye çözmeye de devam ediyoruz." dedi.

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