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İl teşkilatı tarafından görevden alınan CHP'liler tepkili

Trabzon'un Yomra İlçesi CHP İlçe Teşkilatı, CHP İl Başkanlığı tarafından yönetimden düşürülmelerine tepki olarak parti binasında eylem başlattı.

İHA | 08.12.2018 - 13:18..
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CHP Trabzon İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yomra İlçe Başkanlığı, usulsüz olarak görevlerinden alındıklarını iddia ederek parti binasında eylem başlattı.

PARTİ BİNASINI İŞGAL ETTİLER

Partililer ilçe binasının balkonundaki tabelaya "Hak, Hukuk, Adalet" yazılı bir pankart asarak tepkilerini dile getirirken, yaptıkları eylem ve parti binasını işgalleri ile ilgili açıklama yapan CHP Yomra İlçe Başkanı İnci Atasoy, 24 Kasım 2017 tarihinde İlçe Başkanlığı'na delegelerin oylarıyla seçildiklerini hatırlattı.

İl teşkilatı tarafından görevden alınan CHP'liler tepkili

"KARARI ADALETE SIĞDIRAMIYORUZ"

İnci Atasoy "Yönetim rutin prosedürle yürütmeyi sürdürürken, kişisel inisiyatifle yönetim düşürülmesi adına il yönetiminden defalarca girişimde bulunulmuştur. Yasal olarak yönetim düşmesi için şartlar oluşmamasına rağmen, genel merkezden yönetimin düştüğünü belirten bir yazı aldık. Yapılan suçlama usulsüzdür. İl Başkanlığı tarafından 4 kez görevden alma girişimi sonuçsuz kalmasına rağmen denetleme yapılmamıştır. İlçe başkanlığından, denetlemek için alınan karar defterinde tahrifat yapılmıştır. İl Başkanlığının yaptığı usulsüz uygulamalar yönetimimizin çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Adalet savunucusu olarak örgütümüzün aldığı kararı adalete sığdıramadık" dedi.

İl teşkilatı tarafından görevden alınan CHP'liler tepkili


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