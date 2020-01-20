İlaç almaya eczaneye gitti, hastanede yattığı görüldü

İstanbul Sultangazi’de yaşayan Veysel Işık, hastalanan oğlu Cebrail Işık’ı aile hekimine götürerek muayene ettirdi.

HASTANEDE GÖRÜLÜYOR

Baba, aile hekiminin yazdığı reçeteyle eczaneye ilaç almaya gidince hayatının şokunu yaşadı. Eline verilen kağıtta “Hasta reçete tarihinde İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi adlı tesiste yatarak tedavi görüyor.” yazan baba Veysel Işık, ilaçları alamadan döndü.

HATA DÜZELTİLMEDEN İLAÇ ALAMAYACAKLAR

Hastaneye giderek konuyu araştıran Işık, oğlunun 18 Haziran 2019 tarihinden beri hastanede 'yatarak tedavi görüyor' olduğunu öğrendi. İlaçlarını alabilmesi için yapılan hatanın düzeltilmesi gerektiğini söyleyen baba Veysel Işık, “2019 yılı 6'ncı ayın 18’inden bu yana orada tedavi gördüğü görülüyor. Şu an çocuğa ilaçlarını alamadım. Çünkü bunun kaldırılması lazım ondan sonra ilacı almam gerekiyor.” dedi.