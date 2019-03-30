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İlaç yazmayan doktoru 10 kişi dövdü

İzmir'de hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu 10 kişi tarafından darbedildi.

DHA | 30.03.2019 - 18:34..
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Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na gelen B.K. isimli kadın, hasta olduğunu söylediği kocasına ilaç yazdırmak istedi. Ancak Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. İddiaya göre, bunun üzerine kadın hakaretler yağdırarak, odadan çıktı.

Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.'nın kocası doktora vurdu. Araya girenlerin ayırmasının ardından sağlık merkezinden ayrılan M.K. daha sonra beraberindeki 9-10 kişilik grupla tekrar gelip, Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'nu darbetti.

Bu sırada, doktor olan eşi Elif Çağlayan Türk'ü alıp, birlikte eve gitmek üzere sağlık ocağına gelen sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, kavgayı ayırmak istedi.

Ancak öfkeli grup Türk'e de saldırdı. Başına darbe alan Türk'ün kafatasında zedelenme meydana geldi. Kavga, Aile Sağlığı Merkezi'nin çevresindeki esnafın müdahalesiyle son bulabildi.

İlaç yazmayan doktoru 10 kişi dövdü

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından, Yoğurtçuoğlu ve Türk polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yaralanan Yoğurtçuoğlu ve Türk'ün tedavileri ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldı.

İlaç yazmayan doktoru 10 kişi dövdü

"HEPİMİZİ DARBETTİLER"

Yaşadıkları durumla ilgili konuşan Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, "Olay, kocası için ilaç yazdırmak isteyen bir hastaya bunun usulsüz olduğunu söylememle başladı. Daha sonra kocası geldi ve ileri geri konuşmaya başladı. Sonra da saldırdı. Kendisini gönderdik ve ama sonra daha kalabalık şekilde geri geldiler. Beni, mesai arkadaşlarımı, kavgayı ayırmak isteyenleri, hepimizi darbettiler" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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