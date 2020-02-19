İlaçlara zam geldi

İstanbul’da eczanelerde şubat ayı sonunda yapılması beklenen ilaç zammından dolayı piyasada bazı ilaçlar bulunamıyordu.

Zam beklentisi nedeniyle bazı firmalar piyasaya ilaç vermezken, eczacılar da rafları boşaltmıştı.

YÜZDE 12 ZAM GELDİ

Zam beklentisi sonrası karar açıklandı. Açıklanan karar sonrası Türkiye genelinde tüm ilaçlara yüzde 12 zam yapıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Değerlendirme Komisyonu'nundan yapılan açıklama şöyle:

"Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 3,4037 TL'den 3,8155 TL'ye artırılmıştır.

YENİ FİYATLAR BUGÜN GEÇERLİ OLACAK

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 11,75 TL ve 6,15 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 13,17 TL ve 6,89 TL olarak güncellenmiştir.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alınmıştır.

Yeni fiyatlar 19.02.2020 tarihinden itibaren geçerlidir.”