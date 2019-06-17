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İlaçlarını almayan turist araçların camını kırdı

Manavgat'ta tedaviden kaçtığı ve ilaçlarını almadığı öğrenilen İsveçli bir turist, sokak ortasında adeta terör estirdi. Turist araçların önünü keserek, camlarını kırdı.

İHA | 17.06.2019 - 16:15..
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Antalya Manavgat'ta Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'nde yaşanan olay, vatandaşların sokağa dökülmesine neden oldu.

SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLAR ETKİSİZ HALE GETİRDİ

İsveç uyruklu olduğu öğrenilen bir turist, bir anda caddede belirdi. Turist daha sonra yolun ortasında gelen araçları durdurdu. Durmak istemeyen bazı araçların camlarını kıran turiste, araç sürücüleri ve evlerinden caddeye çıkan vatandaşlar müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

İlaçlarını almayan turist araçların camını kırdı

OTELDE DE OLAY ÇIKARDI

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, turisti kelepçeleyerek Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolüne götürdü. Yol kesip araçların camını kıran turistin, Manavgat Titreyengöl bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otelde tatilini geçirmekte olan İsveçli Patrik Alexander Skold olduğu öğrenildi.

Psikolojik rahatsızlığı olan turist, yol keserek terör estirdi İZLE

ZARARI KARŞILAYACAK

Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen İsveçli turistin birkaç gündür ilaçlarını almadığı ve otelde olay çıkarmasının ardından 112 sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi edilmek istendiği ancak tedaviyi kabul etmediği ve kaçtığı ortaya çıktı. İsveçli Patrik Alexander Skold, Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nde hakkında yapılan yasal işlemin ve verdiği zararları karşılayacağını belirtmesinin ardından oteline geri döndü.

İlaçlarını almayan turist araçların camını kırdı

İsveçli turistin tatilinin bugün sona ereceği ve ülkesine döneceği bildirildi.

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