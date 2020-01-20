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İlaçlı içkiyle bayıltıp, cinsel istismarda bulundu

Zonguldak'ta içkisine ilaç katarak, bayılttığı E.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, görüntüleri yayınlayan O.A. 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 20.01.2020 - 16:27..
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Zonguldak'ta, E.B., erkek arkadaşı O.A.'nın daveti üzerine evine giderek, erkek arkadaşının ısrarı üzerine alkol aldıktan sonra bayıldı. Uyandığında çıplak olan E.B, erkek arkadaşının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anladı.

İÇKİSİNE İLAÇ KATTI

O.A., alkolüne ilaç kattığı E.B.'ye, cinsel istismar sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri gösterdi. Daha sonra görüntüleri sildiğini söyleyen O.A., olaydan birkaç gün geçmesinin ardından E.B.’yi rahatsız etmeye devam etti.

''İLİŞKİ VİDEOSUNU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI''

Bunun üzerine E.B., O.A. hakkında şikayetçi olurken, verdiği ifadede, "Yanımda videoyu sildi; ancak sonraki günlerde 'Video duruyor, para vermezsen bu videoları senin yakınlarına gönderirim' diyerek para istedi. Korkup para ve altın verdim. Para istemeye devam etti. İlişki videosunu, sosyal medya hesabının 'durum' bölümünde paylaştı. Tehdit ve şantajlara dayanamayınca şikayetçi oldum." dedi.

İlaçlı içkiyle bayıltıp, cinsel istismarda bulundu


32 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

E.B.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan O.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.A. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'şantaj' ile 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve ifşa etmek’ suçlarından 32 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

19 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık O.A. ve tarafların avukatları hazır bulunurken, E.B. katılmadı. Önceki duruşmada suçlamaları kabul etmeyen ve E.B. ile rızasıyla ilişkiye girdiklerini öne süren O.A, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl olmak üzere diğer suçlarla birlikte toplam 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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