taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7846
Euro
6.54125
Altın
1289.84
Borsa
95976.82
Gram Altın
240.204

İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

İlber Ortaylı, katıldığı bir konferansta Türklerin devletsiz yaşayamayacağını belirterek devletin üstün tutulması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 02:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Haydar Aliyev Merkezi'nde "Kafkasya Tarihi" konulu konferans verdi.

Ortaylı, Türklerin tarih boyu çok sayıda devlet kurduğunu belirterek, "Türkler devletsiz yaşayamaz. Devleti el üstünde tutmamız gerekir." dedi

İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

"TÜRKLER DEVLETSİZ YAŞAYAMAZ"

Türk milletinin yüzyıllar boyu Orta Asya'dan Balkanlara çok sayıda devlet kurduğunu hatırlatan Ortaylı, "Azerbaycan'la Türkiye de birbirine yakın iki Türk devleti. Haydar Aliyev ilişkimizi çok iyi belirlemiş. Bir millet, iki devlet. Biz bir medeniyetin parçasıyız. Bu kültürün çok renkleri var. Zengin tarihi geçmişe sahipiz. Türkler devletsiz yaşayamaz. Devleti el üstünde tutmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

"AZERİ KELİMESİNİ KULLANMAK DOĞRU DEĞİL"

Ortaylı, Azerbaycanlılar için "Azeri" kelimesinin kullanılmasının doğru olmadığını vurgulayarak, "Azeri kelimesi Türkiye'de cehaletten söyleniyor. Bu sonradan ortaya atılan kelimedir. Buranın halkı Türk'tür." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

286
Düğünde bıçaklı kavga 2 yaralı

Düğünde bıçaklı kavga 2 yaralı

13
CHP'den Maltepe için YSK'ya itiraz

CHP'den Maltepe için YSK'ya itiraz

10
İngiltere'de mahkum gardiyanı yaraladı

İngiltere'de mahkum gardiyanı yaraladı

3
Poşet kullanımında düşüş var

Poşet kullanımında düşüş var

4
Eyüpsultan'da iş yerinin çatısı alev alev yandı

Eyüpsultan'da iş yerinin çatısı alev alev yandı

0
İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir