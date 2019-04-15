İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Haydar Aliyev Merkezi'nde "Kafkasya Tarihi" konulu konferans verdi.

Ortaylı, Türklerin tarih boyu çok sayıda devlet kurduğunu belirterek, "Türkler devletsiz yaşayamaz. Devleti el üstünde tutmamız gerekir." dedi

"TÜRKLER DEVLETSİZ YAŞAYAMAZ"

Türk milletinin yüzyıllar boyu Orta Asya'dan Balkanlara çok sayıda devlet kurduğunu hatırlatan Ortaylı, "Azerbaycan'la Türkiye de birbirine yakın iki Türk devleti. Haydar Aliyev ilişkimizi çok iyi belirlemiş. Bir millet, iki devlet. Biz bir medeniyetin parçasıyız. Bu kültürün çok renkleri var. Zengin tarihi geçmişe sahipiz. Türkler devletsiz yaşayamaz. Devleti el üstünde tutmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

"AZERİ KELİMESİNİ KULLANMAK DOĞRU DEĞİL"

Ortaylı, Azerbaycanlılar için "Azeri" kelimesinin kullanılmasının doğru olmadığını vurgulayarak, "Azeri kelimesi Türkiye'de cehaletten söyleniyor. Bu sonradan ortaya atılan kelimedir. Buranın halkı Türk'tür." dedi.