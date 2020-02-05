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İlber Ortaylı: Bu beton faciası ne zaman kalkar

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, konferans için geldiği Kahramanmaraş'ı gezerken, eski ve yeni halini değerlendirdi ve kentlerdeki aşırı betonlaşmayı da eleştirdi.

DHA | 05.02.2020 - 06:19..
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümü kapsamında düzenlediği etkinlikler kapsamında 'Maraş milli mücadelesinin Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri' konulu konferansına katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Ortaylı ilk olarak Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Güngör, Ortaylı'ya Kahramanmaraş'a verilen kırmızı şeritli istiklal madalyası ve beratını gösterip bilgi verdi.

İlber Ortaylı: Bu beton faciası ne zaman kalkar

"CAMİNİN HALILARI KOKUYOR, DEĞİŞTİRİLMELİ"

Daha sonra Hayrettin Güngör, milli mücadelede önemli bir yeri olan mekanları gezdirdi. İlk olarak Ulu Camii'ne giden İlber Ortaylı, camiye girer girmez halıların koktuğunu söyledi. Güngör'ün "Öneriniz nedir hocam?" diye sorması üzerine Ortaylı, değiştirilmesi tavsiyesinde bulundu.

İlber Ortaylı: Bu beton faciası ne zaman kalkar

FRANSIZLARA KARŞI MARAŞ DİRENİŞİ

Başkan Hayrettin Güngör daha sonra İlber Ortaylı ile birlikte minberin yanına geçti. Güngör, 28 Kasım 1919'da cuma namazı için vatandaşların camide toplandığı sırada Rıdvan hocanın minbere çıkarak kalede Fransız bayrağı varken Cuma namazı kılınamayacağını belirtip halkla birlikte kaleye hücum ettiklerini, Fansız bayrağının indirilip Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Cuma namazının kalede kılındığını anlattı.

İlber Ortaylı: Bu beton faciası ne zaman kalkar

"BU BETONLAŞMA FACİASI NE ZAMAN BİTECEK"

Güngör ve Ortaylı buradan Kahramanmaraş Kalesi'ne geçip hem kale hem de şehir hakkında bilgi verdi. Burada değerlendirmelerde bulunan İlber Ortaylı, Kahramanmaraş'a daha önce 1966'da geldiğini ve o zaman şehrin nüfusunun 30 bin olduğunu söyledi.

İlber Ortaylı: Bu beton faciası ne zaman kalkar

Aradan geçen zamanda Kahramanmaraş'ı çok değişmiş olarak gördüğünü belirten Ortaylı, "Çarşı daha otantikti. Şehrin içinde bir takım konaklar, evler, dar sokaklar vardı. Resim gibiydi. Civar daha yeşildi, bağlar bahçeler öyleydi. Şimdi tabi betonlaşma kaçınılmaz. Bilmiyoruz, bizim memleketin üstünden bu beton faciası ne zaman kalkar, biraz vakit geçecek galiba. Şehirlerin nüfusunda oynama olacak. Aksi taktirde çok zor. Zengin çok zengin artık. O zaman da fakir bir yer değildi mütevaziydi, bugün Maraş zengin bir şehir. Yani ihracat geliri çok yüksek gelir dağılımı lorenz eğrisine uygun" diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise İlber Ortaylı'ya Kahramanmaraş'a gelmesinden dolayı teşekkür ederek, "Birlikte sağ olsun milli mücadelemizin izlerini taşıyan mekanlarda bir gezi yapıyoruz" dedi.

İlber Ortaylı: Bu beton faciası ne zaman kalkar

İlber Ortaylı: Bu beton faciası ne zaman kalkar

İlber Ortaylı: Bu beton faciası ne zaman kalkar

İlber Ortaylı: Bu beton faciası ne zaman kalkar

İlber Ortaylı: Bu beton faciası ne zaman kalkar

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