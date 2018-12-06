Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa Dergisi'nin Youtube kanalında soru-cevap programının konuğu oldu.

"GEZERKEN OKUYAN BİLİR"

Bir klasik haline gelen "Çok okuyan mı çok gezen mi?" sorusunu cevaplayan Ortaylı, "İkisi. Gezerken okuyan bilir. Yanında kitaplar olacak bir yere çekilip okuyacaksın. Onun için bir yere gittin mi üç kere gideceksin çok kalacaksın." dedi.

İlber Ortaylı ile soru-cevap VİDEO

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINIZ NEDİR?

Birbirinden ilginç sorulara da cevap veren Ortaylı, "En büyük pişmanlığınız nedir?" sorusuna "Şimdiki aklım olsa Amerika'ya falan hiç uzanmazdım." cevabını verdi.