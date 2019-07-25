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İlber Ortaylı, Ömer Tuğrul İnançer’in elini öptü

El öpmesinin Ömer Tuğrul İnançer'in şeyh olmasıyla alakalı olmadığını söyleyen Ortaylı, "Arkadaşlığa binaen yaptım." dedi.

Haber Merkezi | 25.07.2019 - 20:24..
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İlber Ortaylı, Ömer Tuğrul İnançer’in elini öptü

Tarihçi-yazar İlber Ortaylı’nın imza gününe gelen Ömer Tuğrul İnançer’le karşılaşması gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, imza gününde kitaplarını imzaladığını gören Ortaylı, İnançer ve eşini görünce ayağa kalkıyor. İnançer’in elini öpmek isteyen Ortaylı’nın gösterdiği hürmet karşılıklı diyalogla devam ediyor.

İlber Ortaylı, Ömer Tuğrul İnançer’in elini öptü VİDEO

"İSTANBUL ADETİDİR"

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından İlber Ortaylı, açıklamalarda bulundu.

İlber Ortaylı, “O benim elimi öpüyor ben de onun elini öpüyorum. Bu çok eski bir İstanbul âdetidir, yobazlık değildir. Benim çok eski bir arkadaşımdır. Bu arkadaşlığa binaen yapılır.“

İlber Ortaylı, Ömer Tuğrul İnançer’in elini öptü

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?

73 yaşındaki Ömer Tuğrul İnançer 1946'da İstanbul'da doğdu. Türk avukat, müzisyen ve mutasavvıf olan İnançer. İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı.

1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisinin önemli isimlerinden biridir. 

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