İlber Ortaylı: Rusya ile ABD arasındaki düşmanlık yalan

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Sergi Salonunda, Atatürk'ün Milli Mücadele'de faaliyet gösterdiği tarihi yapılar ve "Atatürk Posterleri Gravür Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş ve İlber Ortaylı, kurdele keserek Atatürk portrelerini çizen Cemal Akyıldız'ın eserlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Serginin gezilmesinin ardından Ortaylı, etkinlikler kapsamında Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda "Milli Mücadele" konulu konferans verdi.



Ortaylı, konuşmasının başında, "Erzurum'un müstesna bir bölge olduğunu ve burada İstiklal Harbi'nin başladığını" hatırlattı.





"RUSYA VE ABD'NİN DÜŞMANLIĞI YALAN"

Dünya gündemindeki son durumlara ve Türkiye'nin çevresindeki savaşlara da değinen Ortaylı, şunları kaydetti:

"Komşumuz olan devletler tarihte görülmedik şekilde büyük kuvvetlerin istila alanına dönüştü. Rusya, Akdeniz'e indi, daha evvel böyle bir şey yoktu. İran, neredeyse bir nükleer güç haline dönüşmektedir ve bölgedeki tehdit eden unsurlara karşı kendisini çok iyi korumaktadır. Fakat hangi ittifakın içinde yer alacak, kiminle ne kadar bir araya gelecek, bu belli değil. Rusya ve Amerika var, bunların düşmanlığı yalan. Bunlar tarihte iki defa birleştiler. Birinci ve ikinci harbi de birlikte yaptılar ve tekrar bir araya gelebilirler, çok açıktır. O zaman Türkiye'nin durumu ne olacak? Uzakta bir Çin var. Son derece tehlikeli olduğunu da size söylemeliyim ve bu memleketin Doğu Türkistan'da Uygurlar üzerindeki operasyonları fevkalade rahatsız edicidir."