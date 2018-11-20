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İlber Ortaylı Türkiye'den beyin göçünü eleştirdi

Türkiye'deki beyin göçüyle ilgili önlemler alınmaya devam ederken Ortaylı konuyla ilgili detaya değindi: Giden eğitimli insanlar garsonluk yapıyor. İnsanların memleketlerini terk etmeleri hoş değil.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 16:21..
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İlber Ortaylı Türkiye'den beyin göçünü eleştirdi

Tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla TÜBİTAK bünyesinde “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı” 15 Aralık'ta hayata geçirilecek. Programla araştırmacılara pek çok imkan tanınacak.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ege Üniversitesi Atatürkçü Topluluğu tarafından 10-16 Kasım Atatürk Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikte gençlerle buluştu.

"EN BÜYÜK UZAKLIK MEMLEKETİ TERK ETME DURUMUDUR"

Burada Türkiye’den yurt dışına beyin göçüne değinen Ortaylı, “En büyük uzaklık bir memleketi terk etme durumudur." diyerek Türkiye'deki eğitimli insanların Amerika'ya gidip garsonluk yaptığını, bunun benzerinin İran'da da yaşandığını söyledi.

Ortaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

"MANZARA ÇOK HOŞ DEĞİL"

"Atatürk’ün kurduğu cumhuriyette, gençliğin bir fiil burada kalması ve bir şeyler oluşturabilmesi gerekmektedir. Bunu yapamıyoruz. Kimseyi suçlama durumunda değiliz, kimseyi itham da etmiyoruz. Fakat filli görünüm odur ki manzara çok hoş değildir.

GİDİYORLAR, NEW YORK'UN OTELLERİNDE GARSON OLUYORLAR"

Türkiye üniversitelerinde en iyi dereceleri alanlar, okuyanlar gidiyorlar mesela New York’un, Los Angeles’ın otellerinde garson oluyorlar. Buradan bir panik söz konusudur, panik içinde memleketi terk etme hoş bir şey değildir.

"İRAN DA BUNU YAŞIYOR"

Bunun acı bir örneğini komşumuz yaşıyor; İran. Hakikaten kültürlü, birçok bakımdan bizden daha mükemmel bir halk, inkılap dedikleri tarihten beri 6,5 milyonu aşkın okumuş evladını gönderdi. Bu çok hazin bir durumdur.”

İlber Ortaylı Türkiye'den beyin göçünü eleştirdi

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