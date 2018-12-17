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İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Ege Üniversitesinde Atatürk ve Cumhuriyet adlı bir konferans verdi.

İHA | 17.12.2018 - 02:34..
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İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ege Üniversitesinde gençlere seslenerek, "Çok zor günlerden geçebiliriz. Cumhuriyetten, Atatürk’ün ve büyüklerimizin bizden beklediğinden biraz uzakta olduğumuzun farkındayız. Ancak en büyük uzaklık da bir memleketi terk etme durumudur. Panik içinde memleketi terk etme hoş bir şey değildir. Bunun en acı örneğini komşumuz İran yaşıyor" dedi.

DERECE ALAN GENÇLER NEW YORK'TA GARSON OLUYOR

Gençlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Ortaylı, “Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürkçü ilkeler çizilen tarih çizgisi değişmeyecektir. Çok zor günlerden geçebiliriz. Cumhuriyetten, Atatürk’ün ve büyüklerimizin bizden beklediğinden biraz uzakta olduğumuzun farkındayız. En büyük uzaklık da bir memleketi terk etme durumudur. Çünkü Atatürk’ün kurduğu cumhuriyette, gençliğin bir fiil burada kalması ve bir şeyler oluşturabilmesi gerekmektedir. Bunu yapamıyoruz. Kimseyi suçlama durumunda değiliz, kimseyi itham da etmiyoruz. Fakat filli görünüm odur ki manzara çok hoş değildir. Türkiye üniversitelerinde en iyi dereceleri alanlar, okuyanlar gidiyorlar mesela New York’un, Los Angeles’ın otellerinde garson oluyorlar. Buradan bir panik söz konusudur, panik içinde memleketi terk etme hoş bir şey değildir. Bunun acı bir örneğini komşumuz yaşıyor; İran. Hakikaten kültürlü, birçok bakımdan bizden daha mükemmel bir halk, inkılap dedikleri tarihten beri 6,5 milyonu aşkın okumuş evladını gönderdi. Bu çok hazin bir durumdur” diye konuştu.

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