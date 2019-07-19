İlber Ortaylı'dan hakim ve savcı adaylarına tavsiyeler

Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen söyleşide 23. Dönem hâkim ve savcı adayları ile bir araya gelen Prof. Dr. Ortaylı, hukuk eğitiminin önemiyle ilgili görüşlerini hâkim savcı adayları ile paylaştı.

"TÜRKİYE, 10 TANE DAHA HUKUK FAKÜLTESİNİ KALDIRAMAZ"

Hukuk sistemini eleştiren Ortaylı, “Türkiye 50 tane tıp fakültesini kaldırır, çünkü bizim doktorlarımız iyi yetişmiştir. Alanlarında çok iyi olan doktorlarımız, baytarlarımız, kimyagerlerimiz, profesörlerimiz var. Ama maalesef 10 tane daha hukuk fakültesini kaldıramaz. Yok yetişmemişiz. Hukuk tarihçisi yok, Roma hukukçusu yok. Dersi kaldırmaya kalkıştılar. Olur mu Roma hukuku, hukuk tarihi, hukuk felsefesi kalkar mı?” diye konuştu.

"AHALİ İLE FAZLA YÜZ GÖZ OLMAYIN"

Adaylara, özel hayatlarına dikkat etmeleri uyarısında bulunan Ortaylı, “Bir kere dosyanızı mutlaka okuyacaksınız. İkincisi sağda soldaki insanlarla samimi olmayacaksınız. Osmanlı kadısı 25 akçelik en alt kademeden başlar. İki yıl bekler terfi eder sonra tekrar iki yıl ve terfi eder. İki yıldan fazla bir yerde tutulmaz. Ahali ile yüz göz olmasın diye. Bu çok önemlidir. Yani bir hukuk adamının ahali ile yüz göz olmaya başladığı zaman iş bitmiştir. Bu bir altın kuraldır. Davacı ile yemeğe çıkmayacaksınız. Mahalli halktan birinin düğününe gidemezsiniz” dedi.