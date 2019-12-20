taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9354
Euro
6.5994
Altın
1478.99
Borsa
110599.43
Gram Altın
282.304
Bitcoin
42277.74

İlber Ortaylı'dan yeni İstanbullulara gönderme

Eskiden İstanbulca konuşulurdu diyen Ortaylı, şimdi herkesin AVM'lere göre yol tarifi verdiğinden yakındı.

İHA | 20.12.2019 - 09:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bu yıl ‘İstanbul’ temasıyla gerçekleşen Marka Konferansı’na katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski İstanbullular şimdiki İstanbulluları kıyasıladı.

"İSTANBULCA KONUŞAN KALMADI"

Konferansta konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul’u hak etmenin İstanbullu olmanın kurallarını açıkladı. Ortaylı, öncelikle İstanbulca yani İstanbul Türkçesi ile konuşanın kalmadığını vurgularken, "İstanbullularda edep erkan vardı, İstanbulca konuşurdu, etrafla da çok ilgilenirdi. Şimdi AVM’lere göre tarif veriyorlar. Kadıköy’de oturup Süleymaniye’yi bilmeyen İstanbullu olamaz." dedi.

İlber Ortaylı'dan yeni İstanbullulara gönderme

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

537
Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

303
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

20
Elazığ'da valiliğe sitem eden işsiz baba: Çarpıtma var

Elazığ'da valiliğe sitem eden işsiz baba: Çarpıtma var

107
Alman mahkemesi Uber'i yasakladı

Alman mahkemesi Uber'i yasakladı

34
Bakan Abdulhamit Gül, 'iyi hal' indirimini eleştirdi

Bakan Abdulhamit Gül, 'iyi hal' indirimini eleştirdi

143
TSK'daki FETÖ yapılanmasına operasyon

TSK'daki FETÖ yapılanmasına operasyon

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir