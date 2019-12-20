İlber Ortaylı'dan yeni İstanbullulara gönderme

Bu yıl ‘İstanbul’ temasıyla gerçekleşen Marka Konferansı’na katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski İstanbullular şimdiki İstanbulluları kıyasıladı.

"İSTANBULCA KONUŞAN KALMADI"

Konferansta konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul’u hak etmenin İstanbullu olmanın kurallarını açıkladı. Ortaylı, öncelikle İstanbulca yani İstanbul Türkçesi ile konuşanın kalmadığını vurgularken, "İstanbullularda edep erkan vardı, İstanbulca konuşurdu, etrafla da çok ilgilenirdi. Şimdi AVM’lere göre tarif veriyorlar. Kadıköy’de oturup Süleymaniye’yi bilmeyen İstanbullu olamaz." dedi.